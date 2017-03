Colombia vs. Paraguay: se enfrentarán por la fecha 5 del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 en el Estadio El Teniente desde Rancagua. El duelo se disputará el domingo 18 de marzo desde las 6:00 pm. (horario peruano) y lo podrás seguir en la web de Depor.

Las selecciones de Colombia y Paraguay se juegan mucho en la jornada final del Sudamericano Sub 17. Los 'cafeteros' todavía no tienen asegurado un lugar en el Mundial de India, que se desarrollará en octubre.



Colombia vs Paraguay: horarios del partido

PAÍS HORARIO PERÚ 6:00 pm. ECUADOR 6:00 pm. COLOMBIA 6:00 pm. VENEZUELA 7:00 pm. CHILE 8:00 pm. BRASIL 8:00 pm. PARAGUAY 8:00 pm.

Por su parte, el cuadro albirrojo, ya clasificado a la Copa del Mundo, tiene chances mínimas de ser el campeón del Sudamericano Sub 17. Los guaraníes deben vencer, primero, a los colombianos y luego esperar un resultado del Brasil vs. Chile.

La selección de Paraguay obtuvo el boleto a la justa mundialista en la jornada anterior. Con la victoria por 3-1 sobre el combinado de Venezuela, los albirrojos dirán presente en el torneo.

Por su lado, Colombia complicó sus opciones de asegurarse un lugar en el certamen tras caer goleado por Brasil 3 a 0. Los 'cafeteros' deben ganar o empatar para conseguir el pasaporte a la India.

