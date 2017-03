Colombia vs Venezuela EN VIVO: el cuadro cafetero es una de las conjuntos que mejor juego ha mostrado en lo que va del Sudamericano Sub 17. Sus actuaciones en la fase de grupos fueron contundente, y salvo con Bolivia, siempre demostró un buen nivel. Sin embargo, no todo ha sido felicidad para los colombianos en el hexagonal final.



Colombia viene de perder frente a la selección de Chile, en un partido en donde el defensa Zúñiga marcó el único tanto del partido para los anfitriones.



Por su parte, Venezuela no es una de las selecciones protagonistas como lo fue en el Sub 20. En sus primeros dos juegos del hexagonal final, la ‘Vinotinto’ cayó ambas veces.



Venezuela viene de ser goleada por Brasil y en el anterior encuentro, perdió ante la anfitriona Chile. Sin embargo, el temperamento de los dirigidos por Hernández hace que el equipo busque sus posibilidades de llegar al Mundial Sub 17.



Una victoria tiene caras distintas: Colombia se acercaría al ansiado para el Mundial que se llevará a cabo en la India, mientras que Venezuela sumaría sus primeros puntos.



