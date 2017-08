Cumplió el sueño de muchos sin saber jugar fútbol. Un necesitado brasileño se metió en el fútbol al contar solo con la habilidad de hacer buenos amigos. Supo muy bien con quien relacionarse y estuvo en el mundo del fútbol por 20 años.

Carlos Henrique Reposo, nacido en Río de Janeiro en 1963, fue el futbolista que engañó por muchos años a clubes top de todo el mundo. ¿Cómo lo hizo? Fácil. Discotecas, amistas y mucha facilidad de palabra.

Todo empezó cuando se hizo amigos de jugadores de la talla de Edmundo, Romario, Bebeto y Ricardo Rocha, a quienes exhortaba que en su contrato, estipularan la contratación de Reposo, ya que solo "necesitaba una oportunidad". Además, se hizo llamar muy convenientemente el 'Kaiser'.

En 1986, a los 23 años, Botafogo lo fichó. No jugó ningún partido. "Hacía algún movimiento raro en el entrenamiento, me tocaba el muslo, y me quedaba 20 días en el departamento médico. En esa época no existía la resonancia magnética. Cuando los días pasaban, tenía un dentista amigo que me daba un certificado de que tenía algún problema. Y así, pasaban los meses", explicó él mismo en una entrevista hace un año.

Tras su mala temporada con el Botafogo, el mismísimo Flamengo lo ficha, gracias a su amistad con Renato Gaúcho. "Sé que Kaiser era un enemigo del balón. En el entrenamiento acordaba con un colega que le golpeara, para así marcharse a la enfermería", afirmó el recordado fútbol.

Carlos Henrique planeaba bien su estrategia. Muchas veces iba a los entrenamientos con un celular (algo insólito en esa época) y hablaba en inglés, aduciendo que eran empresarios de Europa que lo querían fichar. Luego se descubriría que lo que hablaba no tenía sentido y que el móvil era de juguete.

El poder de la prensa



En esa época no había Internet, por lo que no se podían ver videos ni referencias del jugador. Reposo le daba información de la interna del club a los periodistas para que estos escribieran reseñas positivas sobre él, a pesar de no haber jugado ni un solo partido.



Avión a México



Tras engañar a varios incautos en Brasil, partió a México con el mismo propósito. Puebla fue quien lo sufrió. "Yo firmaba el contrato de riesgo, el más corto, normalmente de unos meses. Recibía las primas del contrato, y me quedaba allí durante ese periodo".

Lo obligaron a jugar



Regresó a Brasil para defender la camiseta del Bangú. En el segundo tiempo, el técnico lo llama para que se aliste. Fue en ese momento que el brasileño entró en pánico y no supo qué hacer. Es por eso que decidió iniciar una pelea con un aficionado y hacer que lo expulsen. En el camerino, el entrenador le recriminó su actitud frente a todos sus compaleros, a lo que el jugador respondió "Dios me dio un padre y después me lo quitó. Ahora que Dios me ha dado un segundo padre –refiriéndose al técnico- no dejaré que ningún hincha le insulte". El DT le besó la frente y le renovó por seis meses más.

¿Cómo es que hacía amigos?



Aunque sea machista y reprochable, el jugador tenía una estrategia que nunca fallaba. "Nos concentrábamos en un hotel. Yo llegaba dos o tres días antes, llevaba diez mujeres y alquilaba apartamentos dos pisos debajo del piso en que el equipo se hospedaría. De noche nadie huía de la concentración, lo único que teníamos que hacer era bajar las escaleras", explica.

El salto a Europa



Aunque no lo creas posible, Carlos Henrique llegó al Ajaccio de la primera división de Francia. "El estadio era pequeño, pero estaba lleno de aficionados. Pensaba que sólo tenía que saltar al césped y saludar, pero entonces vi que había muchos balones en el campo, y que tendríamos que entrenar. Me puse nervioso, en mi primer día se darían cuenta de que no sabía jugar", indicó.

"No me arrepiento de nada. Los clubes han engañado y engañan mucho a los futbolistas. Alguno tenía que vengarse por todos ellos", finalizó el brasileño.