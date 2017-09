¿Contradicción? Los jugadores que rinden en sus clubes, mas no con su selección La selección de Argentina tiene a varios jugadores en esta lista. No es que jueguen mal, sino que no llegan a demostrar el mismo nivel que en sus clubes.

- / - Los jugadores que no rinden en su selección a la medida de lo mostrado en sus clubes. - / - Sergio Agüero se convirtió en el máximo goleador no europeo de la Premier League. Con Argentina no ha logrado demostrar. - / - Gonzalo Higuaín ya no es convocado por su pobre nivel mostrado en la selección. - / - Carlos Bacca dejó de ser considerado por Pekerman, a pesar de haber realizado una buena temporada con el AC Milan. - / - Paulo Dybala está en deuda. Puede dar mucho más. - / - Pierre Aubameyang no ha logrado trascender en Gabón, a pesar de lo difícil que es. - / - Claudio Pizarro, en su mejor momento, no logró trasladar su buen momento a la selección peruana. La posición en el campo de juego tuvo mucho que ver. - / - Alejandro Chumacero ha bajado mucho su nivel en Bolivia. - / - Lionel Messi. Siempre se esperará más de él luego de lo mostrado con el Barcelona todos estos años. - / - Enner Valencia ha bajado su nivel, lo cual se ha reflejado en la actualidad de Ecuador. - / - Azpilicueta es inamovible para Conte en el Chelsea, pero no encuentra lugar en España. - / - Ángel Di María era inamovible en el PSG, pero en Argentina no logró ser el mismo. La lesión y los fichajes del cuadro francés ponen en duda su titularidad.