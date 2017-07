El Comité Disciplinario de la CONCACAF revisará la alineación del jugador internacional francés Florent Malouda con la selección de Guayana Francesa en el partido que empató 0-0 con Honduras, informaron en Houston los organizadores de la Copa Oro 2017 que se disputa en Estados Unidos.

"En lo que respecta a la elección de la selección nacional de Guayana Francesa de alinear al jugador Florent Malouda (...), y de acuerdo con los Reglamentos de la Copa Oro 2017 de CONCACAF, los cuales son gobernados por los Reglamentos de la FIFA sobre la elegibilidad de jugadores, el caso ha sido remitido al Comité Disciplinario de la Copa Oro de CONCACAF. El Comité Disciplinario revisará el caso y comunicará su decisión en el momento oportuno".



Así lo informó un portavoz de la CONCACAF durante la rueda de prensa que ofrecía el técnico de la selección de Guayana Francesa, Jaïr Karam.



De inmediato, Karam tomó la palabra y dijo que no tenía sentido lo que iban a hacer porque su selección se regía bajo la reglamentación francesa y por lo tanto no habían violado ningún reglamento.



Sin embargo, varios oficiales de la CONCACAF confirmaron a la Agencia EFE que meses antes de que comenzase el máximo torneo de selecciones de la región ya se le había avisado a Guayana Francesa que tenía que regirse por los reglamentos que establece la FIFA, y por lo tanto no podía alinear a jugadores que ya hubiesen competido con la selección de Francia.



Las mismas fuentes aseguraron que con toda la información y advertencias que la CONCACAF trasmitió a los responsables de la selección de Guayana Francesa, el veredicto final sería el de dar como ganador a Honduras con un marcador final de 3-0.



Fuente: EFE