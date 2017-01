Costa Rica vs. Belice se enfrentan este domingo por la segunda jornada de la Copa Centroamericana, que otorga cuatro cupos y medio de clasificación a la Copa Oro de la Concacaf 2017. El partido se jugará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 1:00 p.m.



► Real Madrid vs. Sevilla: partidazo en el Sánchez Pizjuán por la Liga Santander



Los 'ticos' tratarán de hacer olvidar la mala imagen ofrecida en la primera fecha, en la que no pasaron del empate sin goles frente a El Salvador.



Costa Rica vs. Belice: horarios del partido

País Hora Perú 1:00 p.m. México 12:00 p.m. Colombia 1:00 p.m. Ecuador 1:00 p.m. Bolivia 2:00 p.m. Honduras 12:00 p.m. Costa Rica 12:00 p.m. El Salvador 12:00 p.m. Belice 12:00 p.m. Nicaragua 12:00 p.m. Panamá 12:00 p.m.

El DT de Costa Rica, Óscar Ramírez, anunció que hará varios cambios para dar descanso a algunos de sus jugadores. Además, también hará rotaciones en la portería, por lo que Danny Carvajal o Leonel Moreira sustituirán a Patrick Pemberton.



"Sabemos que las distancias en el fútbol se han acortado y los partidos van a ser sumamente difíciles ahora, pero tenemos que ir a buscar la victoria desde el primer minuto", dijo el delantero Johan Venegas.



Belice llega al encuentro con los 'ticos' con la moral en alto tras conseguir un valioso empate ante Panamá en la primera fecha.



Su DT, el polaco Richard Orlowski, insinuó que Belice podría utilizar la misma táctica defensiva que la empleada ante los canaleros.



Fuente: EFE



► ¡Muy cerca! Lionel Messi casi anota un gol olímpico ante Las Palmas [VIDEO]

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO

Copa Centroamericana 2017 ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO

LEE TAMBIÉN...