Costa Rica vs. Irán: se enfrentan este viernes en el Jawaharlal Nehru Stadium por la fecha 3 del grupo C del Mundial Sub 17. Los centroamericanos esperarán un milagro en el cotejo de Alemania para poder llegar a la siguiente ronda del torneo.

Errores puntuales ponen hoy a Costa Rica cerca de subirse al avión con destino a su país. Solo una caída de Alemania y un triunfo sobre Irán—revelación del torneo—le darían a los centroamericanos la posibilidad de llegar a octavos de final del Mundial Sub 17 que se juega en la India.

Costa Rica vs. Irán por Mundial sub 17: horarios

PAÍS HORARIO Perú 06:30 a.m. Colombia 06:20 a.m. Ecuador 06:30 a.m. México 06:30 a.m. Brasil 08:30 a.m. Bolivia 07:30 a.m. Chile 07:30 a.m. Argentina 08:30 a.m. Uruguay 08:30 a.m. Costa Rica 05:30 a.m.

Una derrota agónica ante Alemania y un absurdo empate ante Guinea ha puesto a los dirigidos por Camacho al borde de la eliminación.

La expectativa era grande, pero lamentablemente el panorama es muy complicado para los 'ticos'. Al frente tendrán a Irán, que se convirtió en noticia mundial luego de golear 4-0 a una tímida Alemania.

Alemania no debe ganar para que costa Rica siga con vida. Camacho planea poner un equipo más ofensivo para poder luchar con Irán que terminará como líder del grupo C salvo una goleada rimbombante de los teutones sobre Guinea.

Costa Rica vs. Guinea: alineaciones probables

Costa Rica: Montenegro; Román, Faerrón, Arce, Cortés; Arias, Castro, Alfaro, Jarquín; Gómez, Bustamente.



Irán: Zadeh; Shariati, Esmaeil, Jalali; Ghobishavi, Delfi, Ghaden, Satavi; Sayyad, Hosseinzadeh.