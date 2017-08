La CBF ha confirmado que Philippe Coutinho se encuentra totalmente apto para volver a los campos de juego. En lo que parece una “excusa” del Liverpool por no haberlo hecho jugar en la Champions League como en la Premier League, los médicos del ‘Scratch’ han confirmado que puede estar en la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018 y solo dependerá de Tité si es que desea que el atacante esté en el once ideal frente a Ecuador.



De acuerdo a medios españoles, Coutinho no volverá a Liverpool. A la espera de que su ficha sea resuelta por el Barcelona, el brasileño se concentra con Brasil para volver a jugar tras los argumentos de Klopp por lo haberlo podido usar en una serie de partidos.



Coutinho se ha ejercitado con sus compañeros tras recibir el visto bueno médico, si bien lo ha hecho a un ritmo menor bajo la supervisión del preparador físico Fabio Mahseredjian. De no acusar ninguna molestia en las próximas horas, el futbolista ya completará la sesión con todo el equipo este martes en la concentración de Poro Alegre.



El crack brasileño jugó por última vez este verano el 1 de agosto ante el Bayern de Múnich en la Audi Cup. Ya no ha participado en las tres primeras jornadas de la Premier League, ni en la previa de la Champions ante el Hoffenheim. El Liverpool y su técnico, Jürgen Klopp, siempre explicaron que era por una cuestión médica, pero en Brasil han comprobado que está recuperado. Parece que todo se acerca a su final.



