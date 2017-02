Esperemos que el gol haya generado la confianza necesaria en un Cristian Benavente que necesita más minutos de juego para cuajar un mejor fútbol en Europa. Ingresado en el segundo tiempo, en la victoria (2-1) del Sporting Charleroi sobre el Westerlo, el ‘Chaval’, como se le conoce en nuestro país, fue figura de su equipo en la Liga de Bélgica.



► Benavente mostró su alegría en Facebook tras gol y por ser el "mejor jugador del mes"



No solo fue el gol en el partido, sino fue un accionar bastante interesado para generar un mayor ataque para los intereses de Charleroi. Cristian Benavente tuvo 22 minutos intensos en donde se movió por todo el frente de ataque, ya sea desde la banda izquierda, derecha o pidiendo el balón en el centro del campo para organizar su equipo.



En el resumen de jugadas, puede verse cómo el exvolante del Real Madrid Castilla mandó un par de centros peligrosos al área del Westerlo, pero que lamentablemente no pudieron ser concluidos por su compañeros. Benavente fue constante, atrevido y aunque no hizo un regate, sí fue importante dentro de la victoria del Sporting Charleroi.



Después de su gol, nuestro compatriota fue elegido como el jugador del mes en su institución y de hecho que es para alegarse. Benavente lleva dos goles marcados en la presente temporada y esperemos que sea el inicio para firmar un buen final de campeonato. La Selección Peruana necesita de todos sus jugadores en un buen nivel, pese a que algunos no sean convocados, como ha sido el caso de ‘Bena’ en los últimos partidos.



