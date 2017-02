Cristian Benavente volvió a ser protagonista en el Sporting Charleroi. El volante anotó el gol del triunfo (2-1) de su equipo ante el Westerlo por la Liga de Bélgica. 'Bena' fue suplente, ingresó y se hizo clave para conseguir los tres puntos.

►FC Barcelona vs. PSG: chocan en París por octavos de Champions League

Un día antes a ese partido, Felice Mazzú, técnico de las 'Cebras', destacó la mejoría del peruano desde su llegada. En noviembre pasado, tenía otra opinión: "Se debe aplicar los principios de juego y debemos respetar al grupo. El colectivo, es importante", dijo en ese entonces con respecto al ex Real Madrid Castilla.



Ahora, parece que percibe a otro Cristian Benavente, "Era individualista hasta hace unos meses, hoy, se ha convertido en un verdadero jugador de equipo, que no duda, además, para hacer el trabajo defensivo", declaró para 'dhnet.be'.



El cambio del 'Chaval' ha hecho que el entrenador tenga más confianza en él y tenga más oportunidades de juego en el Sporting Charleroi, que trepó al quinto lugar de la tabla de posiciones en la liga de Bélgica.

Por su parte, Cristian Benavente señaló que no le sorprendió su suplencia. "Yo no estaba realmente sorprendido de no iniciar. Sabía que mis últimos tres juegos eran buenos y yo estaba contento por eso. Pero tenemos un grupo de calidad, donde todos pueden jugar.", señaló.

► Champions League: día, hora y canal de los partidos de octavos de final

LEE TAMBIÉN..