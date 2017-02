Cristian Benavente volvió a ser protagonista en el Sporting Charleroi. El volante anotó el sábado, el gol del triunfo (2-1) de su equipo ante el Westerlo por la Liga de Bélgica. 'Bena' fue suplente, ingresó y se hizo clave para conseguir los tres puntos.

El ex Real Madrid dijo presente en el marcador tras aprovechar un mal despeje del portero rival en un tiro de esquina. Tomó el balón, se acomodó y remató de zurda ante un par defensores que buscaban desviar el disparo.

Cristian Benavente señaló que no le sorprendió su suplencia. "Yo no estaba realmente sorprendido de no iniciar. Sabía que mis últimos tres juegos eran buenos y yo estaba contento por eso. Pero tenemos un grupo de calidad, donde todos pueden jugar.", mencionó.

