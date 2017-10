Cristiano Ronaldo va camino a ganar su quinto Balón de Oro. Tras lo hecho en la temporada pasada, donde con sus goles dio al Real Madrid su duodécima Champions League y Liga número 33, el portugués parte como favorito sobre otras estrellas como Lionel Messi y Neymar.

Este martes, la figura de la 'Casa Blanca' y de la Selección de Portugal escribió una emotiva carta en The Players Tribune. Allí hizo un repaso de todo lo que le tuvo que pasar para alcanzar el éxito en el mundo del fútbol.

"Mi papá fue el primer representante que tuve. Me acuerdo que él era utilero en el Andorinha FC y que no paraba de alentarme cuando estaba en el filial. En esa época no teníamos dinero y heredábamos los chimpunes, sino los pedía prestados", dijo Cristiano Ronaldo.

Asimismo, destacó el tremendo esfuerzo físico que hizo al estar en el fútbol profesional. "Era muy flaco y no tenía muchos músculos. A los 11 tomé la decisión de trabajar más duro que mis compañeros. Aquellos que solían mirarme, luego me vieron sorprendidos", añadió.

Además, comentó que siempre tuvo en mente fichar por Real Madrid, al que considera el mejor equipo del mundo. "Ganarlo todo con este equipo era mi sueño. Quería convertirme en una leyenda del club", sostuvo. Puedes leer la carta completa AQUÍ.