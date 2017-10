No es un secreto la dedicación que le da Cristiano Ronaldo a cada aspecto de su vida deportiva. Sea en el tema físico o estrictamente técnico, el luso siempre busca perfeccionar lo que hace. Y dentro de ello, sin duda, está su ejecución de tiros libres, la cual ha ido mejorando a lo largo de su carrera. Pero lo que no se sabía hasta este fin de semana, es lo mucho que tuvo que ver el exguardameta holandés Edwin van der Sar.

En entrevista para la revista Four Four Two, el ex Manchester United contó como Cristiano cuidaba hasta el más mínimo detalle que pudiera afectar en su rendimiento.



"Fuera del campo, Cristiano estaba centrado en todos los aspectos: se preocupaba por descansar de forma adecuada y fortalecer el cuerpo", contó el holandés, quien también reveló cómo fue cómplice de 'CR7' al final de los entrenamientos.

"Después de los entrenamientos, él continuaba por su cuenta. Venía a mí y me pedía que me pusiera en la portería. Yo le picaba mucho y le decía cosas como 'No vas a marcarme, lo sabes. Llama primero al portero del equipo de reservas, te vendrá bien para que ganes confianza'. Él se revolvía y decía que tenía que ser yo", recordó el ahora secretario general del Ajax.