Las redes sociales forman parte de nuestro día a día. Nuestra rutina no puede iniciar si no giramos en nuestras camas y extendemos uno de los brazos para sostener nuestros celulares observando lo que sucedió las ocho horas que tuvimos los ojos cerrados. Fotos, videos, gifs, etc. nos invaden en esta era y son parte de nuestra vida; por ende, son parte del fútbol.

El 'deporte rey' ha cambiado. Los futbolistas no solo deben dedicarse a realizar un trabajo correcto dentro del terreno de juego, sino también fuera de él. Existe la obligación de ser influyentes y conseguir cada día más seguidores. Facebook, Instagram, Twitter e incluso YouTube juegan un papel crucial en la búsqueda de oportunidades y de auspiciadores. No basta ser bueno, sino parecerlo. ¿Pero hasta qué punto?

Generar cercanía es fundamental. Una foto con las familias o en el vestuario promueve sentimientos diferentes en los hinchas. En esta nueva era digital ningún club profesional rechaza estar en redes sociales, menos jugadores. Los deportistas han encontrado en el social media las herramientas para reforzar fuertemente su vínculo con el fan. Este es el lado positivo.

Cristiano Ronaldo (@cristiano) es el futbolista con mayor número de seguidores en cuanto redes sociales se refiere. Tan solo en su foto de perfil del fanpage de Facebook, el astro del Real Madrid posee mayor número de likes (1.4 millones) que varias páginas de otros deportistas. 'CR7' se caracteriza por compartir imágenes con sus hijos. Este tipo de fotos le brindan al fanático una óptica distinta, conociendo al ídolo desde la intimidad.

Sin embargo, Ronaldo también ostenta sus lujos y excentricidades. Utiliza carros, joyas y ropa solo para promocionarlo. Todos lo aplauden cuando sucede fuera del césped, pero cuando festeja, se saca el polo, busca la cámara indicada, salta para caer con los brazos pegados al cuerpo y así obtener la toma perfecta para su película ¿esto cambia?

La estrella de portugal es perseguido por Neymar Jr (@neymarjr). El fichaje estrella del PSG para esta temporada intenta estar constantemente activo en las comunidades virtuales para ganar cada día más adeptos. El número de seguidores aún no logra igualar al precio que tuvo que pagar el club parisino para contar con él, pero va en buen camino. Las fotos divertidas con sus compañeros de equipo abundan en el Instagram de 'Ney' que suma hasta el momento 82 millones de seguidores.

Los patrocinadores no solo buscan proyectos de marca en los futbolístas. Los clubes que tienen interacción constante en redes sociales son los que llaman la atención de marcas; esto se puede convertir en una gran oportunidad de ingresos para cada sociedad deportiva. Barcelona y Real Madrid son los equipos que poseen mayor número de fans en todo el mundo. Entre ambos suman más de 300 millones de seguidores entre Facebook, Twitter e Instagram; sin embargo, en datos globales la Premier League moviliza a más aficionados. 7 de los 10 clubes con más seguidores de entre Premier y Liga Santander son ingleses (Manchester United, Chelsea, Arsenal, Leicester, entre otros).

Nielsen Sports realizó un estudio y puso como ejemplo a Nike y el FC Barcelona. La famosa compañía de ropa deportiva genera un valor mediático notable en las redes sociales. Una forma de lograr una mayor amplificación es aprovechando los canales digitales del Barza, que también posee una gran mayor presencia.

Existen distintas opiniones. Están los que dicen que lo digital roba la esencia del fútbol y los que creen que puede ayudar a generar un mayor impulso y exposición. Debemos encontrar un equilibrio. Disfrutar del juego sin priorizar no cabecear de manera correcta por malograr un peinado o celebrar un gol gritándolo de corazón antes de pensar en levantar la camiseta para mostrar una marca y conseguir más likes.