Quienes digan que Cristiano Ronaldo no es un jugador determinante poco o nada saben de fútbol. El crack del Real Madrid ha vuelto a demostrar por qué es uno de los mejores del mundo luego de ponerse la capa y ser el héroe de Portugal en partido ante Andorra por las Eliminatorias Rusia 2018.



El crack portugués, si bien no arrancó como titular porque lo estaban guardando para el choque ante Suiza, entró en el segundo tiempo para solucionar los problemas. Con pocos minutos de su presencia, los lusos respiraron aliviados.



Tal como se ve en las imágenes, cuando corrían los 63 minutos del partido, Cristiano Ronaldo aprovechó una pelota que le quedó servida en el área chica para definir de zurda. No fue de los remates más vistosos, pero igual sumó.



Minutos más tarde, André Silva marcaría el 2-0 de Portugal ante Andorra. Ahora, el equipo de Cristiano Ronaldo tendrá que medirse ante Suiza para determinar al ganador del grupo y saber quién evita el repechaje.