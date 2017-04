A lo largo de su vida, Cristiano Ronaldo ha sido vinculado con distintas mujeres pese a que tenía una relación con Irina Shayk. Sin embargo, no se encuentran historias de una que lo denuncie en la televisión de Portugal.

Tal como lees. El crack del Real Madrid ha recibido el calificativo de "acosador" por parte de una modelo brasileña que hace poco fue elegida Miss Bum Bum. ¿Su nombre? Erika Canella, que ha puesto la reputación del Balón de Oro por los suelos.

“Me mandó un mensaje hace unos días y pensé que se trataba de un fake. Pero hice click en la foto, dijo “hey” y vi que tenía más de noventa millones de seguidores. Verifiqué que era su cuenta oficial y no podía creérmelo”, comenzó en su relato.

“Llegué tarde y Cristiano se enfadó por el retraso. Se mostró grosero cuando le envié un Whatsapp desde el coche y eso no me gustó. Me dijo que tenía poco tiempo porque tenía otro compromiso y yo le dije que no soy una mujer de quince minutos o de media hora. Me marché”.

