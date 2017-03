¿Cómo era Cristiano Ronaldo de niño? “Le llamábamos llorón”, contó un amigo suyo

Muchos se preguntaban cómo eran los cracks del fútbol mundial eran niños. Por ejemplo, y de acuerdo a muchas biografías de Lionel Messi, el argentino era un ‘pillo’ en el colegio y hasta la tiraba piedras a su madre cuando se encontraba en un problema en su natal Rosario. De Cristiano Ronaldo, por su parte, no se ha comentado mucho hasta que ahora ha salido a la palestra un compañero suyo que ha declarado como era en Madeira.



“Le llamábamos llorón porque siempre le ha encantado ganar, al igual que hoy. Y cuando perdía o los otros jugadores no le pasaban el balón, habitualmente lloraba”, ha contado Ricardo Santos, uno de sus amigos en el CF Andorinha, el cuadro de los inicios del delantero de Real Madrid, Balón de Oro y The Best en los premios de la FIFA.



Así se veía Cristiano Ronaldo de niño Así se veía Cristiano Ronaldo de niño

Cristiano Ronaldo ya se encuentra en Madeira para el partido amistoso entre Portugal son Suecia válido por un amistoso internacional. Todo se encontraría bien en la ciudad que vio nacer al mejor jugador de la historia del país, sino fuera que el nombre de ‘CR7’ ha generado varios problemas a los habitantes de dicha ciudad. ¿Un ejemplo? El nombre del aeropuerto.



Cristiano Ronaldo viene de marcar un doblete en las Eliminatorias europeas para Rusia 2018 en un partido frente a Hungría. El luso ha vuelto al gol y eso es lo mejor para sus aspiraciones dentro de este año como el Real Madrid al final de temporada.



WWE: Goldberg le conectó una brutal 'lanza' a Brock Lesnar antes de WrestleMania 33 (VIDEO)

LEE TAMBIÉN: