Las odiosas comparaciones siempre van a estar presentes en el mundo del fútbol. Más aún, si dos extraordinarios futbolistas son contemporáneos, como es el caso de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Mientras que para muchos el mejor es el portugués, Romelu Lukaku prefiere al crack azulgrana.

Bastó una corta respuesta del belga para conocer su posición sobre el tema. Todo sucedió tras una publicación de Cristiano en su cuenta de Instagram en la que se quejaba por la ratificación de la sanción de cinco partidos sin jugar en España. Lukaku quiso ser divertido y respondió en el espacio de comentarios: "Messi es mejor, compañero".

► ¿Y Coutinho y Dembélé? El "nuevo" jugador en que piensa el Barza para reemplazar a Neymar

De inmediato, Romelu Lukaku provocó las reacciones a favor y en contra de los miles de usuarios que siguieron el post. "Es una decisión incomprensible. Injusticias que no me derrumbarán. Volveré más fuerte. Gracias a quienes me habéis apoyado", publicó Cristiano Ronaldo en la red social citada.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Cristiano ya ha cumplido sus dos primeros partidos de suspensión, el primero en esa vuelta de la Supercopa, que ganó el Real Madrid 2-0 y el segundo el pasado domingo en la primera jornada de la Liga española frente al Deportivo de la Coruña (victoria 3-0).

Esta fue la agresión por que la Wilshere fue expulsado en Inglaterra. (YouTube)

► Barcelona presentó esta nueva oferta por Coutinho que Liverpool tendrá difícil de rechazar