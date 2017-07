Dani Alves y las reveladoras imágenes de su lujosa boda con Joana Sanz en Ibiza.

Las bodas se pusieron de moda en el verano europeo. Lionel Messi no fue el único crack que contrajo matrimonio en los últimos días, pues su ex compañero del Barcelona, Dani Alves, también le siguió los pasos hace unos días, aunque las fotos recién salieron a la luz y han dejado notar que no tuvo nada que envidiarle a la boda de la 'Pulga'.

Dani Alves Foto: Instagram Joana Sanz.

Alves, quien esta temporada defenderá al PSG, se casó con la modelo española Joana Sanz en Ibiza, en un romántico e idílico paisaje como telón de fondo.



Y ha sido la propia Joana quien se encargó de desvelar algunas imágenes de la boda en su cuenta de Instagram, incluso ha mostrado el anillo de compromiso y las primeras fotografías de la pareja vestida toda de blanco.

Cabe señalar que la boda se realizó en estricto privado y se celebró días antes de que se confirmara el fichaje del lateral brasileño de 34 años por el cuadro parisino, con el cual firmó contrato por las próximas dos temporadas.