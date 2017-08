Se terminaba la mañana en España y recién empezaba aquí en Perú. La noticia era la misma: David Villa, histórico jugador español, fue convocado por Lopetegui para los partidos ante Italia y Liechtenstein por las Eliminatorias Europeas a Rusia 2018. Además de sorpresa, la sensación en el país del viejo continente es positiva. A sus 35 años creen que el 'Guaje' tiene aún cosas que otorgar a la renovada selección española.

David Villa milita en el New York City desde el 2015, luego de una corta cesión en el Melbourne City de Australia. Cuando se fue del Atlético de Madrid para ir a Estados Unidos, muchos dieron por sentado que su último partido con la selección sería el 23 de junio del 2014 ante Australia en el Mundial de Brasil, donde anotó un tanto.

Ahora, con la falta de competencia de Diego Costa, Julen Lopetegui decidió convocar al 'Guaje', en vez de varios futbolistas jóvenes que se desempeñan en la misma posición. A sus 35 años, disputará el puesto con Álvaro Morata e Iago Aspas.

En el New Work City, junto a él se encuentra Alexander Callens, jugador que militó en las divisiones inferiores de España, y que dio el salto de calidad al ambicioso cuadro estadounidense. A diferencia de Villa, el peruano parece no tener opción para regresar a su selección.

David Villa ha jugado 24 partidos con el New York City, sumando 2069 minutos y marcando 19 goles. Callens tiene 25 partidos disputados, registrando 2250 minutos. Además, ha anotado dos goles. Siendo las realidades de selección distintas, la pregunta cae obligatoriamente: ¿por qué en España sí y Perú no?

La respuesta podría limitarse al gusto de los entrenadores, pero choca con la consecuencia de los mismos. Lopetegui, quien dejó fuera al histórico Casillas por su idea de "cambio generacional", llamó a un jugador de 35 años para —lo más probable— ser suplente en las Eliminatorias.

"Siempre hemos dicho que no cerramos la puerta a nadie y hemos seguido siempre a David. Entendemos que en este momento era necesaria su vuelta y procedente su incorporación. Entendemos que nos va a ayudar. Está haciendo magnificas actuaciones con la actitud necesaria y por eso le incorporamos", dijo Lopetegui luego de la asombrosa convocatoria.

Alexander Callens, con diez años menos que Villa y en una posición donde es más difícil encontrar jugadores, no es considerado por Ricardo Gareca. Siento que es miedo. El DT argentino tiene miedo de mover el equipo y quiere tocar lo menos posible su oncena titular. España, por su parte, puede atreverse y darse este tipo de licencias. Atrevimiento. He ahí una posible respuesta.

Alexander Callens ha jugado 13 partidos con la selección peruana, anotando dos goles. (USI) Alexander Callens ha jugado 13 partidos con la selección peruana, anotando dos goles. (USI)

Pero, si España convocan a un jugador de la MLS, ¿por qué en Perú no? La respuesta es lo más sencilla y chocante posible: Callens no es del gusto de Gareca.

No lo ha dicho, pero se sabe. A Ricardo Gareca no le gusta Callens y la presión por su llamado no es tan fuerte como la que alguna vez tuvo con Benavente. Es por eso que ante la lesión del suplente Araujo, el técnico decidió llamar a Abram. Simple. Le ahorra el viaje al zaguero.

La última convocatoria de Alexander Callens con la selección fue el 29 de marzo del 2016, cuando Perú cayó 1-0 con Uruguay en Montevideo. Fue la última vez que Gareca llamó al —en ese momento— jugador del Numancia de la Liga Adelante de España.

Sin embargo, Gareca tiene la confianza del Perú. En este momento sigue con vida en las Eliminatorias Rusia 2018 y ninguna decisión que tome será criticada antes de ver los resultados.