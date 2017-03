Todo lo que debes saber de los extranjeros en las principales ligas de Europa

Una novela es lo que se vive en el Perú con el tema de los extranjeros. Hemos sido testigos de diversos cambios que van desde el número de extranjeros hasta la condición por edad que se exige. Esto, sumado a una larga lista de etcéteras, determina una parte importante de nuestro campeonato.

Sin embargo, cuando prendemos el televisor vemos a un Barcelona y Real Madrid lleno de jugadores que no son españoles. Es más, el Inter de Milán campeón de la Champions League 2009/10 no tuvo a ni un solo italiano en su once titular. Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Existe, desde 1995, el ‘futbolista comunitario’, quien no ocupa una plaza de extranjero dentro de la Unión Europea. Es a partir de ahí, en coherencia con la globalización y apertura de economías, que el fútbol europeo es una mixtura de nacionalidades.

Esto ha traído ventajas evidentes, como la chance de concentrar a los mejores futbolistas del mundo, darle nivel a la liga y generar, así, más ingresos. Pero tanto extranjero perjudica las canteras de Europa: prefieren comprar que formar. ¿Qué es lo mejor? Conoce todas las reglas de las principales ligas en la presente infografía.

