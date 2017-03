Dejó su sello en el Zamora: Manco dio su primera asistencia en el fútbol de Venezuela

No es indiscutible y ni siquiera es titular en el Zamora. Sin embargo, Reimond Manco aprovecha los minutos que tiene en el campo de juego para coger fútbol y pelear por un lugar en el once del técnico Francesco Stifano. Por eso, en su sexto partido en la Liga de Venezuela, el volante nacional aprovechó para dar una asistencia frente al Portuguesa.



► No fue un buen debut: Zamora perdió 2-0 con Gremio por la Copa Libertadores 2017



Manco debutó hace más de un mes en la goleada (3-0) sobre el Metropolitano y tan solo estuvo 15 minutos en el campo de juego. Del mismo modo, ha ido apareciendo con mayor regularidad, debido a que el Zamora se encuentra compitiendo en Copa Libertadores.



Manco ha jugado tres partidos como titular en seis presentaciones con el cuadro ‘veneco’. No obstante, frente al Gremio de Porto Alegre, ex Alianza Lima vio el partido desde la banca de suplentes. Como se ha visto en cada uno de sus partidos, Stifano trata de ponerlo en ritmo para que pueda entenderse de mejor forma con sus compañeros de equipo.



Zamora se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 14 unidades, tres menos que el líder, Deportivo Lara. Esperemos que la asistencia de Manco le dé más oportunidades a nuestro compatriota de destacar en el campo de juego.



De villano a héroe: Keylor Navas se resarció con una espectacular en último en Bernabéu

LEE TAMBIÉN: