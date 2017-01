Diego Maradona le respondió de esta forma a José Luis Chilavert 

El enfrentamiento entre Diego Maradona y José Luis Chilavert no ha sido nada sutil. Todo lo contrario. El percance ha dado vuelta al mundo entre quien fuera el mejor futbolista contra uno de los arqueros más polémicas de la historia del deporte. Tras las palabras del ‘Chila’ sobre la actualidad del ‘Pelusa’, fue el propio Maradona quien respondió de una manera no tan fuerte como la del exarquero de la Selección de Paraguay.



► Real Madrid vs. Celta de Vigo: cómo ver la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey



“El panqueque es él, el falso es él. Que Chilavert deje de comer panqueques porque no va a entrar más en el cuadro. Él nunca se la jugó por nadie. Que pase por casa que tengo un chancho en el freezer para él”, señaló Maradona a las cámaras de DirecTV.



Maradona fue criticado por el paraguayo, debido a su cercanía con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. De acuerdo a Chilavert, hay algo raro en la relación entre el exjugador con miembros del máximo ente del fútbol. Ante ello, el exarquero de Vélez insinuó que Diego recibe una fuerte suma de dinero, que se ve reflejado en su vida diaria.



En cuanto a la FIFA, la organización ya indicó que el 1 de diciembre se realizará el sorteo para el Mundial de Rusia 2018. La ceremonia se realizará en el interior del Kremlin.



Martin Odegaard se luce con un jugadón en sus primeros minutos en Holanda [VIDEO]

LEE TAMBIÉN: