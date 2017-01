Diego Maradona: “Parece que ya tengo un cargo en la FIFA”

El ex capitán de la selección argentina Diego Maradona dijo que está encantado con los planes para ampliar el Mundial a 48 equipos y afirmó que esa expansión reavivará el interés en el torneo de fútbol.



Balotelli al natural: se divierte en el PSG con peculiares mensajes en Instagram [VIDEO]



Se espera que el Consejo de la FIFA apruebe la propuesta para expandir la Copa del Mundo de 32 a 48 equipos, comenzando en el 2026, cuando se reúna el martes.



Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, ha sido crítico con la FIFA por mucho tiempo pero ambas partes dejaron a un lado sus diferencias el año pasado luego de que Gianni Infantino fue elegido como presidente de la entidad que regula el deporte en reemplazo de Joseph Blatter.



"Estoy encantado con la iniciativa de Gianni porque de esa manera le da posibilidades a equipos que de entrada parten sabiendo que no van a jugar el Mundial", dijo Maradona a periodistas tras un partido de veteranos en la sede de la FIFA.



"Le da esa ilusión a cada país y se renueva la pasión por el fútbol, me parece una idea fantástica", añadió Maradona, quien llevó a Argentina a conquistar el Mundial de 1986 como capitán.



El argentino dijo que era importante para el deporte que la imagen de la FIFA mejorara tras un escándalo de corrupción que resultó en 40 individuos y compañías de marketing deportivo acusados en Estados Unidos.



"Queremos una FIFA que esté limpia así la gente vuelve a los estadios, con tanta corrupción la gente se cansó de ver siempre lo mismo", dijo el ex futbolista de 56 años.



Bielsa sorprende al mundo: el equipo con el que está "en negociaciones avanzadas" como técnico.



LEE TAMBIÉN...