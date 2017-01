Copa Libertadores y Sudamericana, Champions League o las mejores ligas europeas ¿Qué sería de la vida de un futbolero sin Fox Sports? Y es que la cadena televisiva y DirecTV todavía no llegan a un acuerdo para mantener su contrato.



► ¡El partido que queríamos! Barcelona y Atlético de Madrid en semifinales de Copa del Rey

La cadena, a través de un comunicado, escribió lo siguiente. "FOX Networks Group Latin America informa a sus fans que tras varios meses de conversaciones con DirecTV Latinomérica, lamentablemente aún no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios. Por este motivo, de no darse las condiciones necesarias, la transmisión de sus contenidos se interrumpirá a fin de Enero; no obstante, FOX Networks Group Latin America continuará haciendo su mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo. Por otra parte, los fans podrán seguir disfrutando de todos nuestras señales y servicios disponibles en los demás sistemas de TV Paga".

DirecTV, sin embargo, buscó calmar las aguas en sus fans con el siguiente mensaje. "En DIRECTV Latin America queremos mantener los canales de FOX Networks Group Latin America en el servicio de nuestros clientes en Argentina. Estamos trabajando para asegurarnos que estos canales continúen disponibles para ellos. Apreciamos la paciencia de nuestros clientes mientras trabajamos para resolver este asunto de forma rápida y razonable".

La incógnita se mantiene y ambas instituciones tendrán que llegar a un acuerdo si lo que quieren es mantener contentos a sus usuarios. Ahora son ellos los que están a la espera de una solución que favorezca a todas las partes.



► Jackson Follmann tras ser amputado de una pierna: "No deben sentir pena al verme"

LEE TAMBIÉN...