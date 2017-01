Christofer Gonzales regresó a Chile luego de que su último club, César Vallejo, descendiera a la segunda división del fútbol peruano. Su futuro todavía no está claro, debido a que ocupa plaza de extranjero en Colo Colo.

Sin embargo, el diario "El Bocón" recogió declaraciones del técnico Pablo Guede, donde se deshace en elogios para el popular 'Canchita'. El estratega habló de los planes que tiene para con el jugador peruano.

"Si no es Macnelly Torres o César Valenzuela, no vendrá nadie porque queríamos jugadores en posiciones específicas. Tenemos a 'Canchita' que la verdad está maravilloso y no lo podemos inscribir porque tampoco llegan los cupos. 'Canchita' puede ser un gran refuerzo para la Copa Libertadores", sostuvo el estratega argentino

Christofer Gonzáles jugando por Universitario de Deportes. (Perú 21) Christofer Gonzáles jugando por Universitario de Deportes. (Perú 21)

Pablo Guede explicó porque el peruano no tiene segura su continuidad en Colo Colo.

"Es un jugador que no ocupa cupo de refuerzo, pero sí de extranjero. No tengo que evaluarlo porque para mí es un 'pedazo' de futbolista, es muy bueno. Nos puede servir, pero hay que ver el cupo de extranjeros. Y si no, intentaremos retenerlo estos cuatro meses para que juegue la Copa Libertadores nada más. Yo me quiero quedar con Christofer Gonzales porque para mí es un muy buen futbolista",

Christofer Gonzales tiene puesta todas sus esperanzas en las nacionalizaciones de sus compañeros Ramón Fernández y de Julio Barroso. De este modo, el ex jugador de Universitario podrá ser inscrito tanto en el torneo local como en Copa Libertadores.