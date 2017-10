Ecuador ya no tiene nada que ganar ni que perder en la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Es por eso que hinchas, periodistas y selecciones piensan que el partido ante Argentina no representa interés alguno y que la derrota podría no molestarlos. Sin embargo, el presidente de la Federación de este país está convencido de todo lo contrario.



En declaraciones a medios ecuatorianos en conferencia de prensa, Carlos Villacís ha afirmado que Ecuador tiene prohibido perder ante Argentina y así perjudicar a otras selecciones. Pese a la juventud de sus jugadores, la única consigna es ganarle a Lionel Messi y compañía en el Atahualpa de Quito.

"A estos jugadores les dije que está prohibido perder con Argentina. Estuve con Arturo Salah y me dijo que no imaginaban que estos jóvenes jugadores lo hicieron tan bien. No se esperaban esto de jugadores desconocidos, pero ya vieron cómo se entregaron. El que da todo no debe nada", dijo Villacís.



El delantero Roberto Ordóñez siguió la misma línea que el presidente y dijo que "nosotros queremos trabajar y sumar, no nos importa lo que gane la otra selección o lo que se estén peleando. Queremos salir del hueco y de esa mala racha de varios partidos que no se suma, queremos ganar, es nuestra idea, y esperamos llegar a Quito para apuntar en ganar ese día".