Ecuador vs. Brasil EN VIVO: ambos equipos se enfrenta este lunes (8.15 p.m. hora peruana) en Rancagua por el Sudamericano Sub 17. El cuadro ‘Tricolor’ debutó en el hexagonal final de la misma forma que en el grupo A de la competición. Los norteños cayeron ante la difícil Colombia por el mismo marcador y – en la fecha 2 – igualaron con Paraguay.



Ecuador vs. Brasil: horarios en el mundo

País Hora Perú 8:15 p.m. Colombia 8:15 p.m. Ecuador 8:15 p.m. Uruguay 10:15 p.m. Paraguay 10:15 p.m. Chile 10:15 p.m. Argentina 10:15 p.m. Brasil 10:15 p.m. España 2:15 a.m.

Ahora, la Selección de Ecuador urge de un triunfo para no perder la vida en el hexagonal final y tentar una clasificación al Mundial Sub 17, a realizarse en octubre próximo.



Por su parte, Brasil se encuentra en un cómodo segundo lugar con cuatro unidades: un goleada sobre Venezuela y un empate ante Paraguay.



Estos dos equipos van con caminos distintos en la tercera fecha: Brasil busca asegurar su lugar en el hexagonal final, mientras que Ecuador intentará lograr su primer triunfo. Una derrota sería muy negativa en la búsqueda de su pase al Mundial de la India.

