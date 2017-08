Ecuador vs. Brasil: se enfrentan este jueves en Arena Do Gremio por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018. Los de Tité, ya clasificados, son dueños de una de las posibilidades más claras de los de Quinteros. Los norteños no tienen margen de error en el torneo y un resultado que no sea un triunfo lo alejaría de su opción por llegar al Mundial.

La convocatoria de Tité habla por sí sola. A pesar de ya tener un sitio en el Mundial Rusia 2018, los brasileños saldrán con todo su arsenal para afrontar las últimas cuatro fechas de las Eliminatorias.

Ecuador vs. Brasil: horarios y canales de transmisión

PAÍS HORARIO CANAL Perú 07:45 p.m. - Brasil 09:45 p.m. Rede Globo Ecuador 07:45 p.m. TC Teleivisión, TVC able, Planeta Once, TC Televisión, Gama TV Colombia 07:45 p.m. Caracol TV México 07:45 p.m. SKY Sports Paraguay 07:45 p.m. Telefuturo Bolivia 08:45 p.m. - Argentina 09:45 p.m. TyC Sports, TyC Sports Interior Chile 08:45 p.m. - Uruguay 09:45 p.m. -

Brasil tendrá como líder a Neymar, quien llevará la cinta de capitán de una selección que invita a soñar. Tité también mandará en el arranque a Gabriel Jesus, quien ya se hizo un lugar en el Manchester City de 'Pep' Guardiola.

Lo de Ecuador responde a una necesidad. En cualquier otro escenario, una derrota de los de Quinteros hubiese estado predicha. Sin embargo, la urgencia por un triunfo para seguir con la esperanza de clasificación le otorga la posibilidad de hacerle un buen cotejo a una de las mejores selecciones del mundo.

Ecuador, luego de su comienzo de ensueño en las primeras cuatro jornadas —donde consiguió 12 puntos en 4 partidos— solo ha conseguido registrar ocho unidades de 30 posibles, lo que casi le cuesta el puesto al entrenador. Sin embargo, la federación ecuatoriana decidió renovarle la confianza para que consiga la tan ansiada clasificación al Mundial.

Con Felipe Caicedo y Enner Valencia como principales armas de ataque, Quinteros buscará romper la línea defensiva conformada por Marquinhos y Joao Miranda, reforzada por Casemiro, quien actuará de volante de contención. Más adelante, Tité pondrá a Neymar y Gabriel Jesus, quien estaría acompañado de Coutinho, lo que develaría su mala relación con Liverpool, quien justificaba su ausencia aduciendo una lesión.

Ecuador vs. Brasil: alineaciones probables

Brasil: Allison; Dani Alves, Marquinhos, Joao Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Paulinho, Willian; Neymar, Phillipe Coutinho, Gabriel Jesus.



Ecuador: Banguera; Valencia, Arboleda, Achilier, Ramírez; Oyola, Noboa, Ayoví; Enner Valencia, Caicedo, Felipe Caicedo.