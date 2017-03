Ecuador vs. Chile: juegan este jueves en el Estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17. Los norteños necesitan un triunfo para que las opciones de llegar al Mundial de la India sigan encendidas. Por su parte, los 'mapochinos', de no perder, habrán sacado un cupo para dicho certamen mundialista.

Del Ecuador de la primera fase no queda ni la sombra. Los nervios se apoderaron de una rápida y compacta selección que no conoce la victoria en el hexagonal final.

Perdió con Colombia 2-0, se dejó empatar por Paraguay en los últimos minutos y cayó goleado 3-0 ante una vapuleadora Brasil. Los norteños urgen de un triunfo para seguir con vida.

Por otro lado, Chile marcha segundo en la tabla de posiciones del hexagonal del Sudamericano Sub 17. Ganó sus dos primeros cotejos ante Venezuela y Colombia con los justo, pero tropezó en la última fecha.

Fue la sorpresiva Paraguay quien golpeó a los mapochos en los momentos donde más duele. Sin embargo, los anfitriones siguen en una zona privilegiada de la tabla de posiciones donde un empate con Ecuador los pone en el Mundial.

Ecuador vs. Chile: alineaciones probables

Chile: Bórquez; Valencia, Alarcón, Oyanedel, Zúñiga; Gutiérrez, Lara, Morales; Rojas, Díaz, Gama.

Ecuador: Ramírez; Monroy, Porozo, Quiñónez, Silva; Espinoza, Parra, Rezabala, Sambobino; Tobar, Micolta.

