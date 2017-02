Ecuador enfrentará, este sábado, a Uruguay por la quinta fecha del hexagonal en el Sudamericano Sub 20. El partido, a disputarse en el Atahualpa de Quito, irá desde las 20:00 horas (hora peruana) y podrás seguir las incidencias vía Depor.



El conjunto charrúa, que tenía todo para dar la vuelta olímpica con anticipación en canchas ecuatorianas, como ya lo hiciera en 1981 cuando cosechó su séptima y última corona regional, acaba de sufrir un traspié al ser goleado 3-0 por la vinotinto.



Ecuador vs. Uruguay: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 8:00 p.m. MÉXICO 7:00 p.m. ECUADOR 8:00 p.m. COLOMBIA 8:00 p.m. VENEZUELA 8:30 p.m. BOLIVIA 9:00 p.m. PARAGUAY 10:00 p.m. ARGENTINA 10:00 p.m. URUGUAY 10:00 p.m. CHILE 10:00 p.m. BRASIL 11:00 p.m.

Su timonel, Fabián Coito, aceptó que "Venezuela nos superó futbolísticamente" y que "no teníamos fuerza en la parte ofensiva" quizás porque restan las energías después del largo torneo, que arrancó el 18 de enero y se disputó en la altura (entre 2.220 y 2.850 metros sobre el nivel del mar).



Adelantó que el plan ante la tricolor será "contrarrestar el juego colectivo e intentar minimizar las individualidades".



Los ecuatorianos, apenas cuartos en el palmarés general del Sudamericano, esperan salir airosos en un compromiso de "mucha responsabilidad" cuando todavía no han podido concretar nada.



"Hay posibilidades matemáticas para otras selecciones y mientras no esté confirmado no podemos estar" en Corea del Sur, dijo el preparador físico, Eduardo Moscoso.



