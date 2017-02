Ecuador y Venezuela se enfrentarán, este jueves, por la segunda fecha del Hexagonal final en el Sudamericano Sub 20. El partido, a disputarse en Quito, irá desde las 20:30 horas (hora peruana) y podrá seguir las incidencias vía Depor.



Ecuador llega con triunfos, derrotas y empates, en tanto que la selección venezolana sumó cinco empates al hilo, anotó dos goles y recibió dos.



Ecuador vs. Venezuela: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 8:30 p.m. MÉXICO 7:30 p.m. ECUADOR 8:30 p.m. COLOMBIA 8:30 p.m. VENEZUELA 9:00 p.m. BOLIVIA 9:30 p.m. PARAGUAY 10:30 p.m. ARGENTINA 10:30 p.m. URUGUAY 10:30 p.m. CHILE 10:30 p.m. BRASIL 11:30 p.m.

Los venezolanos saldrán heridos ante Ecuador, pues consideran que ante Colombia los errores del árbitro terminaron perjudicándolos sancionando un penalti que valió para el empate colombiano.



El seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, ha pedido que a su equipo no le regalen nada, pero que tampoco le quiten, a propósito del partido que Colombia les empató con un penalti.



El exportero deslizó una crítica al trabajo de los árbitros: "Ya pregunté en Venezuela, ya pregunté en Colombia, no fue penal. Se están equivocando muy seguido con Venezuela y eso no me gusta. No nos regalen nada, pero no nos quiten".



Por su parte, el seleccionador de Ecuador, Javier Rodríguez, tras el empate ante Brasil, solo piensa en los tres puntos para poner al equipo a buen recaudo en ese afán de clasificarse al Mundial.



"Ecuador ha salido a ganar y lo ha hecho por los primeros minutos donde ha hecho goles. Salimos desconcentrados y nos ganaron el contraataque y por duelos individuales que se perdieron", expresó.



Ecuador vs. Venezuela: posibles alineaciones



Ecuador: Cevallos; Minda, Quintero, Torres, Estupiñán; Jaramillo, Sierra, Rojas, Cabezas; Corozo, Lino.



Venezuela: Fariñez; Mejías, Velásquez, Quero; R. Hernández, Córdova, Herrera, Lucena, Soteldo; Romero, Peña.



