Ecuador vs. Venezuela: se medirán por la fecha 5 del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 en el Estadio El Teniente desde Rancagua. El duelo se jugará el domingo 19 de marzo desde las 3:45 pm. (horario peruano) y lo podrás seguir en la web de Depor.

Aún con vida en el Sudamericano Sub 17, las selecciones de Ecuador y Venezuela saldrán a la cancha del estadio El Teniente en Rancagua con la esperanza de alcanzar el boleto a la Copa del Mundo.



Ecuador vs Venezuela: horarios del partido

PAÍS HORARIO PERÚ 3:45 pm. ECUADOR 3:45 pm. COLOMBIA 3:45 pm. VENEZUELA 4:45 pm. CHILE 5:45 pm. BRASIL 5:45 pm. PARAGUAY 5:45 pm.

Tanto el combinado 'tricolor' como los 'llaneros solitarios' tienen un punto en la tabla de posiciones del Hexagonal final. El ganador del duelo debe golear para mejorar la diferencia de gol y esperar que Colombia pierda contra Paraguay.

Cualquier otro que no sea una victoria, para Ecuador o Venezuela, no será útil para sus aspiraciones en el Sudamericano Sub 17. Un empate entre los dos combinados, los privaría del sueño mundialista en la India.

Ecuador cayó por 1-0 contra Chile, el anfitrión del certamen, en la fecha pasada. Mientras que Venezuela tropezó ante su similar de Paraguay por 3-1.

