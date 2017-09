La pelota está dentro del arco de Máximo Banguera, pero el origen de la jugada va mucho más atrás. Y no nos referimos a la recuperación de Edison Flores, quien avanzó y le pegó para iniciar un triunfo histórico de la blanquirroja ante Ecuador.



Edison Flores a los hinchas de la Selección Peruana: "No se ha ganado nada"



Porque el zurdo, para lograr que hoy los niños lo imiten, se toquen las orejas al festejar y quieran ser como él en las ‘pichangas’, tuvo que sufrir el disgusto de la palabra retroceso.



Eso ocurrió cuando volvió al Perú, y algunos creyeron que su paso por Villarreal iba a ser la última puerta que se le iba a abrir. Pero no fue así. ‘Orejas’ hoy vive su mejor momento futbolístico, y la línea que asoma solo es la ascendente.



A todo esto, hablamos de un chico de 23 años, con el primer objetivo grabado en su cabeza: seguir aportándole a su selección.

Si todo sale bien, y su nombre sale en el próximo álbum del Mundial, su segunda meta debe ser dar, de una vez, el salto a una liga top de Europa. Talento y cabeza le sobran.