La derrota de Colombia por 2-1 ante Paraguay significó un duro golpe para los dirigidos por Pékerman y también para sus hinchas. Como es lógico, las críticas de parte de la prensa no se hicieron esperar, aunque probablemente nadie pensó en que un argentino terminaría de poner el dedo sobre la yaga.



Ese es el caso de Alejandro Fantino, que en su programa ‘Animales sueltos’ del canal América TV, no tuvo piedad de los colombianos y los acusó de ser los "más 'pecho fríos' de América". Sin embargo, no dejó de agradecer el favor que los cafeteros le hicieron a Argentina por perder en casa ante los pupilos del 'Chiqui' Arce.

“Ojalá me estén grabando en Colombia, porque me rompieron en pedazos, me decían barbaridades en redes sociales.Lo digo muchachos, son muy 'pecho frío'. Es la selección más pecho frío de América: ustedes, Colombia; con el técnico más pecho frío de América, que es Pékerman, por perder en 2 minutos con Paraguay”, señaló Fantino.

“Gracias a ustedes voy a prender velas, los voy a recordar como San Colombia. Me voy a comer una torta en mi casa, le pongo una bandera arriba y canto el himno de Colombia… porque les debo a ustedes casi la clasificación”, agregó el conductor de TV.