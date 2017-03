Quedan pocos días para el inicio de una nueva fecha doble de Eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018 y las distintas selecciones ya tienen claro que jugadores estarán luego de dar sus respectivas convocatorias.

Como es lógico, dentro de ellas existen varias ausencias que los hinchas no han dudado en cuestionar. Como por ejemplo, la no convocatoria de Icardi a Argentina. Aunque el delantero brilla en el Inter, no le alcanza para estar en la Albiceleste.

Así como Icardi, existen otros jugadores que no fueron convocados para esta fecha doble de Eliminatorias Rusia 2018. Claro, también están los ausentes por lesión y suspensión.



► El viral del momento: Suárez ridiculizó a Messi por sus medias, pero el uruguayo terminó peor.



Lionel Messi

LEE TAMBIÉN...