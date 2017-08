La semana pasada, los influyentes diarios argentinos 'La Nación' y 'Clarín' aseguraron que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ya tenía una decisión tomada sobre el caso Nelson Cabrera: quitarle los puntos a Perú y Chile, pero mantener la sanción sobre Bolivia por alineación indebida en la primera rueda de las Eliminatorias Rusia 2018.

Cuando todo parecía perdido para las selecciones envueltas en este engorroso caso, una luz ha aparecido al final del túnel. Según el diario chileno 'El Gráfico', las versiones argentinas son falsas y todavía no hay nada decidido sobre la disputa de puntos.



► Competencia para el United: Ibrahimovic y el gigante italiano que lo quiere de regreso para el 2017-18.

El mencionado diario se atreve a asegurar que, tras conversar con sus fuentes dentro del TAS, han podido conocer que "no se ha tomado todavía ninguna decisión al respecto". Es decir, Argentina no puede dar hecho que el Tribunal lo favorecerá quitándole puntos a Chile para que así entre en zona de clasificación directa a Rusia 2018.



"No sabemos cuándo se tomará", agrega 'El Gráfico' que fue la respuesta de su fuente tras consultar cuándo se tendrá una decisión final sobre el caso. Lo único cierto es que el TAS deberá fallar antes del 31 de agosto, día en que se reinician las Eliminatorias para Rusia 2018.

► ¡Neymar empezó todo! La dura patada con la que casi parte a Semedo días antes de la bronca