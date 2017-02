Con más minutos en el campo se compenetra más con sus nuevos compañeros. Christian Ramos hace dupla con el ecuatoriano Fernando Pinillo con quien han llegado a formar una defensa sólida en apenas tres partidos de la Serie A de Ecuador. Ramos luce seguro, no se complica como lo hacía en el fútbol peruano y ha sido parte del equipo que logró el triunfo (2-0) el domingo pasado sobre el LDU de Quito en Guayaquil.



Atento a cada vez que pasaban por su lado, con un oportuno cabezazo para sacar una jugada de peligro y con pases cortos por los lados, Christian Ramos no ha desentonado en sus primeros partidos en el fútbol de Ecuador. Todo lo contrario. Sus compañeros han hablado de su aporte al ser un jugador de Selección y tal parece verse así en su resumen de jugadas.



En cuando al partido, Emelec consiguió su primer triunfo oficial en la presente temporada. El equipo de Arias sentenció el partido en el primer tiempo.



Tras una lesión de Piriz a los 12 minutos, Lastra ingresó para tomar su lugar. El esquema del estratega no varió y pudo conseguir, a los 37 minutos, el primer tanto del cotejo por intermedio de Vides.



Minutos después, Caicedo anotaría el tanto que sentenciaría el cotejo. Luego el partido fue controlado por Emelec gracias a la buena defensa conformada por Ramos y Pinillo.



