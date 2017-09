Como ocurre con varios seleccionados europeos, Liechtenstein es uno de aquellos combinados que cuenta con un universo grande de futbolistas profesionales. De hecho, de los 25 convocados para enfrentar el martes a España por las Eliminatorias, solo 10 cumplen con esa condición; el resto, se reparte entre mecánicos, comerciantes y jefes de ventas.

Muchos de los que el martes enfrentarán a una de las selecciones más poderosas del planeta, se sentirán futbolistas por un día; y aunque es casi imposible que puedan vencer a Isco y compañía, intentarán hacer lo mejor, pues saben que los ojos de casi todo el mundo estarán puestos en ellos.



Phillipe Erne es mecánico de automóviles; Michele Polverino y Franz Burgmeier, jefes de ventas; o Ivan Quintans, que es comerciante, son algunos de los saldrán al campo del Rheinpark Stadion de la ciudad de Vaduz a hacer frente a España.

Su jugador más destacado es Marcel Büchel, que juega en el Hellas Verona de la Serie A de Italia. Mientras que otros de sus pilares son Peter Jehle, veterano portero que llegó a jugar en el Boavista entre el 2006 y 2008; y Nicolas Hasler, del Toronto FC de la MLS.



Esta selección de comerciantes y mecánicos ocupa el puesto 190 del ranking FIFA, y es última en el Grupo G de las Eliminatorias europeas, sin punto alguno, y con solo un gol a favor contra los 26 que ha recibido.

Pero el martes en Vaduz, la capital, todos esos datos quedarán atrás, pues en el campo intentarán de convencerse que son once contra once, porque después de todo, enfrentar a España no pasa todos los días.