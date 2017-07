Sin jugar un fútbol convincente, Estados Unidos casi tiene un pie en cuartos de final de la Copa Oro, pero debe cuidarse Nicaragua, su rival de turno, que podría ponerle la zancadilla facilitadora para el avance de Panamá o Martinica por el Grupo B.

PAÍS HORARIO Estados Unidos (Cleveland) 7:00 p.m. Perú 6:00 p.m. México 6:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. Ecuador 6:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Argentina 8:00 p.m.

Dicen que en el deporte no hay enemigo pequeño, y aunque a los estadounidenses les basta con un empate para colarse en la ronda siguiente, Nicaragua no tiene ya nada que perder y hará todo lo posible por despedirse con buena nota.



El entrenador Bruce Arena podrá jugar con el resultado entre panameños y martiniqueses, pero las bazas están a su favor, luego del empate contra los canaleros y la victoria 3-2 sobre caribeños.



Empero, lo más probable que Arena apueste a ganar el partido con sus mejores cartas para para terminar en el primer lugar del Grupo, y cruzarse en cuartos con el tercero de las llaves A o C.



Un segundo puesto apunta a medirse con el primero del Grupo A, que podrían ser Costa Rica o Canadá.



Los cuatro equipos vienen de una dura refriega en la segunda fecha en Tampa, donde Panamá venció con lo justo a Nicaragua (2-1) y Estados Unidos a Martinica (3-2) con dos goles salvadores de Jordan Morris.



Nicaragua ya perdió el miedo del equipo chico que ve el torneo demasiado grande, y lo demostró en el partido contra Panamá, con un buen fútbol y donde incluso llegó a tomar la delantera al tiempo que anotó su primer gol de la Copa Oro, gracias a una gran jugada de Carlos Chavarría.



Es probable que Arena vuelva a acudir a Morris, acompañado por Juan Agudelo y Gyasi Zardes, pero lo más seguro es que abra con Dom Dwyer -el hombre que anotó dos goles en sus dos primeros partidos con la camiseta del Tio Sam-, Dax McCarty y Kelyn Rowe, quienes no jugaron el miércoles.



"Una de las cosas que estamos tratando de hacer en este torneo es mirar a algunos jugadores de nuestro grupo que nosotros, personalmente, no hemos visto mucho, para ayudarnos a tomar decisiones de cara a la los partidos de clasificación a la Copa del Mundo en septiembre y octubre", dijo Arena.



Este enfrentamiento marcará el primer encuentro entre Estados Unidos y Nicaragua.