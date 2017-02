La estrategia del fútbol pirata a través del Facebook Live

En una idea forma ilegal de ver el fútbol, muchos usuarios han encontrado en Facebook Live la forma de conectarse a partidos en línea sin tener que pagar cable o suscribirse a un torneo –mediante pago - como se hace, por ejemplo, con el mejor básquet del mundo. Muchos se conectaban a Roja Directa y otros a otros enlaces, pero con el cierre de varias páginas, usuarios han encontrado la forma de conectarse mediante una red de enlaces.



De acuerdo a un informe de El País de España, son varios los perfiles de Facebook que emiten partidos de fútbol de forma pirata y gratuita. Estos se benefician de la reciente funcionalidad de 'Facebook Live', que permite compartir vídeos en directo. De manera para no ser rastreados, los enlaces a otras páginas desaparecen una vez haya finalizado el encuentro.



Se trata de emisiones que llegan a cientos de miles de usuarios. Por ejemplo, la página Capitanes del Fútbol, como destaca el mismo El País, durante el encuentro Barcelona vs. Real Madrid, el cual se disputó el pasado 3 de diciembre, reunió hasta 700.738 usuarios conectados a la vez y, a la media parte, acumulaba una cifra de 4,6 millones de visualizaciones.



El mismo diario indicó cómo estas páginas usan una estrategia para evitar que Facebook cierre sus perfiles. Ellos publican una serie de contenidos vinculados el fútbol y no emiten los partidos pirateados, sino que, simplemente, anuncian y comparten las publicaciones de otras páginas. Todo ello crea una red de perfiles intermedios que redirigen a otros que sabotean la señal. Son páginas que, en ocasiones, abren antes del comienzo del partido y cierran una vez terminado.



