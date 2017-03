Los acertijos de la vida también llegan en el fútbol. Tal caso se vivió en los últimos días debido a que un papel, que daba pistas para revelar a un futbolista, se vuelva viral en todas las redes sociales.

La adivinanza dice lo siguiente: "Salí campeón de dos ligas diferentes. No soy inglés. Nunca jugué en Alemania. Gané la Copa del Mundo. Gané la Champions League. Jugué con Kaká y Robinho. No jugué ni con Sergio Ramos, ni con Messi. Me dirigió Mourinho. No me dirigieron ni Guardiola ni Ancelotti ¿Quién soy?"



A ver si alguien lo saca porque ninguno de los cerebritos (?) de Arroban lo puede descifrar. pic.twitter.com/2CGx9guNTN — Arroban Fútbol Show (@Arroban_FWTV) 21 de marzo de 2017

Hace algunos meses se difundió por aquí otro acertijo de este estilo. La respuesta ahora es la misma que para el de antes: NO EXISTE. https://t.co/39G6UxD8xo — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 21 de marzo de 2017

Todos quienes pudieron ver la consulta quedaron pensativos intentando descifrar quién podía ser el futbolista; sin embargo, el popular Mister Chip señaló, también mediante sus redes, que ningún jugador cumplía tales parámetros.

Al final, intentando resolver una incógnita, te puedes dar cuenta que la respuesta es más sencilla de lo que parece. El estadístico español acabó con el dolor de cabeza de muchos que le habían dado vueltas, sin parar, al asunto.



