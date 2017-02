"Yo teniendo para tomar y que mis hijos estén bien, ya está", dice Fabián O'Neill, un exfutbolista uruguayo de 43 años, que llegó a tener 14 millones de dólares en su cuenta, y que ahora, sufre para conseguir dinero y alimentarse.

En una entrevista para el portal uruguayo "Ovación", el exjugador, apodado el "Mago" por su habilidad para jugar, contó los hechos que lo llevaron desperdiciar tal cantidad de dinero. "A mí no me molesta ser pobre", dijo.

Como se suele ver en varios casos. Las adicciones son los principales motivos que llevan a tomar malas decisiones. Pasó con Fabián O'Neill, que paseó su fútbol por Italia y llegó a jugar al lado de Zinedine Zidane.

"Caballos lentos, mujeres rápidas y timba (apuestas), eso es lo que hace que no te quede nada. Siempre timbeaba", relató O'Neill, que participó del Mundial Japón-Corea 2002, con el elenco uruguayo.

Pese a su actual situación, Fabián O'Neill se siente cómodo así como vive. "Es mejor estar así que tener plata. Yo tuve mucha plata y tuve millones de amigos. Hoy tengo sólo 10 o 12, bohemios como yo, pero son los que me ayudan", agregó.



Al final, el ex Nacional de Montevideo, sentenció: "Quiero seguir así, no quiero estar al lado de los ricos".

