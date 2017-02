Farfán habla en ruso: fue parte de la presentación oficial del Lokomotiv de Moscú

Jefferson Farfán ha causado una buena impresión en el Lokomotiv de Moscú. El delantero peruano aún no marca de manera oficial, puesto que el primer partido ruso será recién en marzo. Sin embargo, eso no impide que el equipo tenga partidos de preparación en donde ‘La Foca’ ha causado buenas impresiones en los dirigentes como hinchas.



► Advíncula y Gignac armaron jugada de gol e ilusionan a los hinchas de Tigres UANL



Después de una serie de amistosos en España, Jefferson Farfán posó con el resto de sus compañeros en la presentación oficial del equipo. Hace unos días, el delantero fue titular en el partido amistoso contra el Beijing Guoang asiático. El Lokomotiv tuvo desde el vamos a la 'Foquita', quien se movió por todo el frente de ataque con la camiseta del cuadro ruso.



En aquel partido, a Jefferson Farfán se le vio activo por la banda derecha durante la primera etapa. El delantero aprovechó su velocidad para generar peligro por esa banda ya sea en una individual o alguna acción donde buscó lanza un centro o asociarse.



Pero esa no fue la única posición en la que se vio a Jefferson Farfán, el exdelantero del Schalke 04 también jugó por el medio de la ofensiva. Ahí, en ese puesto, filtró pases, sacó ventaja de su potencia. Así, entonces, 'Jeffry' coge su mejor forma.



El último partido entre Real Madrid y Valencia en Mestalla quedó empatado. (Getty / YouTube)

LEE TAMBIÉN: