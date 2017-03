El FC Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, por no decir el mejor. Miles de futbolistas ven como un sueño formar parte de su plantilla, sin embargo, algunos prefieren no hacerlo simplemente por no hallarse en el estilo Can Barza.



El mejor ejemplo es Mauro Icardi, que en una entrevista con el diario español 'Marca' ha contado la gran razón que lo llevó a dejar La Masia, centro donde se formó para convertirse hoy en uno de los mejores delanteros de la Serie A.

"Lo decidimos con mi representante porque el juego del Barcelona era muy diferente a mis características y optamos por cambiar al fútbol italiano que es el que más se adapta a mí", confesó Mauro Icardi, goleador y delantero del Inter de Milán.



Por otro lado, Icardi no ha desaprovechado la ocasión para volver a elogiar a Lionel Messi e insistir que jugar al lado suyo sería un sueño hecho realidad. Al menor en la selección argentina, eso está muy complicado.

"Sueño con jugar con él, porque estar en la selección significaría jugar con él, con el mejor futbolista del mundo, y para mí sería un orgullo", confesó el crack argentino sobre su compatriota.



