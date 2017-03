El Manchester United ha dado este martes vía libre al centrocampista alemán Bastian Schweinsteiger para fichar por el Chicago Fire, de la MLS (Major League Soccer) estadounidense. Así, el popular 'Basti' será rival del peruano Alexander Callens del New York City.

Schweinsteiger, de 32 años, llegó el lunes a un acuerdo con el Fire, y el fichaje, en principio por una temporada y con un salario de 87 mil dólares a la semana, se concretará una vez supere la pertinente revisión médica y reciba el visado de trabajo.



"Bastian Schweinsteiger está a punto de recalar en el Chicago Fire después de que el Manchester United y el jugador llegaran a un acuerdo", informó el conjunto inglés a través de un comunicado.



Después de haber estado cerca del Fire a comienzos de temporada, tras ver que no tenía futuro con José Mourinho, el futbolista comenzó a participar en los entrenamientos del primer equipo.



Su primera titularidad en un año llegó en un partido de FA Cup ante el Wigan Athletic en enero, y hasta su marcha había disputado cuatro encuentros esta temporada en todas las competiciones, aunque ninguno en la Premier League.



"Estoy muy triste por dejar tantos amigos en el Manchester United. Sin embargo, estoy muy agradecido al club por darme la oportunidad de afrontar este desafío", dijo Schweinsteiger, en unas declaraciones a la página web del equipo inglés.



"He disfrutado jugando con el entrenador, con los compañeros y con el cuerpo técnico, pero me reservo un agradecimiento especial para los aficionados. Recordaré siempre su energía y pasión", señaló el antiguo internacional alemán.



