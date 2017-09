Lo hecho por la Premier League, de adelantar el cierre de su mercado de fichajes, plantea la necesaria siguiente interrogante: ¿pueden las otras Ligas hacer lo mismo? El tema es más sencillo de lo que parece, y todo se explica en el tiempo que da la FIFA para inscribir jugadores.

Doce semanas

La FIFA no fija ni el inicio ni el cierre de los mercados de fichajes. Es decir, no tiene nada que ver con que algunas competiciones decidan adelantarse o no tanto a la entrada o salida de la temporada de traspasos.



Lo que sí, y tal y como está contemplado en el Reglamento, las competiciones tienen 12 semanas para fichar. Por lo que son las federaciones nacionales, en coordinación con sus ligas, las que fijan las fechas, las que deciden si el mercado termina el 31 de julio o el 1 de setiembre; siempre y cuando se cumpla con la normativa.



"El período de inscripción comenzará tras la finalización de la temporada y terminará, por general, antes del inicio de la nueva temporada. Este período no puede durar más de doce semanas", artículo 6 apartado 2 del Reglamento FIFA.

La Liga de Portugal

Los lusos, por ejemplo, decidieron para esta temporada arrancar su mercado el pasado 1 de julio y finalizarlo recién hasta el próximo 22 de setiembre.



Por lo general, las grandes Ligas se toman de ocho a nueve semanas para traspasar e inscribir jugadores; y queda por ver, entonces, si el resto de las Ligas europeas decide seguir el modelo que ha tomado la Premier League, de tomarse solo 4 semanas para el mercado de fichajes.