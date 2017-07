Álvaro Morata vio frustrada su salida al Manchester United luego de que se oficializara la llegada de Romelu Lukaku al cuadro inglés. El delantero español, ante todo pronóstico, seguirá en el Real Madrid.

Sin embargo, como era de esperarse, las ofertas no faltan por el atacante. El ex Juventus ha recibido propuestas de todo tipo, pero la que más llamó la atención fue la del Tianjin Quanjian, club dirigido por el ex madridista Fabio Cannavaro.

Dicho club le habría ofrecido a Álvaro Morata - según la prensa española - la cuantiosa suma de 230 mil euros por semana, lo que suman 11,9 millones por año. Esto lo convertiría en uno de los mejores pagados del mundo.

Sin embargo, el delantero español privilegia el fútbol y prefiere quedarse en el Real Madrid en vez de 'vender su alma al diablo' en China.