El FIFA 17 es un videojuego que en las últimas semanas ha dado mucho que hablar por algunos errores que los 'gamers' han encontrado. Sin embargo, también ocurren cosas curiosas. Por ejemplo, cuando pones a Lionel Messi como arquero.

Sucede que un usuario de YouTube ha querido demostrar a través de un video, que va camino a hacerse viral, cuáles son las cualidades del crack del Barcelona bajo los tres palos. Quedó claro que no es posición predilecta.

Y es que el 'gamer' de FIFA 17 nunca imaginó que le iría tan mal sacando a Lionel Messi de su lugar ideal. Más allá no haber podido disfrutar sus goles y galopadas, terminó con una goleada de escándalo: 6-2 en un partido donde el argentino fue una nulidad.

Así, podemos ver como en algunas ocasiones no solo no llega a interceptar el balón, sino que directamente se queda como estatua o no salta por los balones aéreos. Pese a todo, el jugador del Barcelona acabó con dos paradas y una nota final de 6,1.

