Tevez, Diego Milito, Juan Sebastián Verón, Dirk Kuyt, Walter Samuel, Gabriel Heinze, Humberto Suazo y mucho más. Hasta 25 jugadores han sido vinculados por un grupo de hackers, conocidos como ‘The Fancy Bears’, por el uso de sustancias ilegales en el 2010. En el Mundial de Sudáfrica del 2010, el máximo ente del fútbol habría autorizado a los futbolistas, sobre bases médicas, a que usen estas sustancias prohibidas para la recuperación de sus lesiones y lleguen a punto para disputar el campeonato del mundo.



"Tevez, entonces en el Manchester City, es uno de los cinco argentinos que habrían usado Betamethasone, un esteroide que se suele encontrar en cremas para tratar problemas de piel", detallan los hackers. "El exdefensor de Manchester United Heinze fue otro, junto con otro ex-Old Trafford, Juan Verón", agregan en un comunicado para el todo el mundo.



"No hay indicios de que los jugadores mencionados en el documento hayan hecho nada ilegal y todo se habría hecho según lo estipula la agencia mundial antidopaje. Todos los casos fueron presentados a la FIFA y autorizados para jugar", concluyen en un informe en donde no ha habido ventaja deportiva de los futbolistas para el Mundial.



Por otro lado, el grupo de hackers reveló que una gran cantidad de jugadores habrían utilizado salbutamol que ayuda en el tratamiento contra el asma. En este rublo destacan los nombres del argentino Diego Milito y el alemán Mario Gómez.



La presentación del grupo, supuestamente de origen ruso, fue acompaña por una lista de 150 test fallidos de dopaje durante 2015.

'The Fancy Bears' es un grupo que hackers que ha sido vinculado con el gobierno de Rusia y que llevan tiempo sacando a la luz documentos que muestran que atletas de diversas disciplinas habrían utilizado sustancias prohibidas y en esta ocasión compartieron nombres de futbolistas que habrían dado doping positivo. Igual, todo cuenta con la autorización de la FIFA.



